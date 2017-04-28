Парламент Чорногорії одностайно підтримав вступ до НАТО

Копирайт изображения Getty Images Image caption Агітувати за вступ Чорногорії до НАТО приїздив американський сенатор Джон Маккейн

Чорногорський парламент (скупщина) у п'ятницю ратифікував протокол щодо приєднання країни до НАТО. За це рішення проголосували 46 депутатів. Проти вступу Чорногорії до альянсу виступала Росія.

Опозиція бойкотувала засідання, а партія "Демократичний фронт" проводила акції протесту. Вони наполягають на референдумі щодо приєднання до НАТО. В опозиції кажуть, що не визнають приєднання Чорногорії до НАТО, передає державне телебачення.

Прем'єр-міністр Душко Маркович назвав голосування історичною подією і порівняв його із визнанням незалежності Чорногорії у 1878 році.

"Членство в НАТО є довгостроковою гарантією суверенітету і територіальної цілісності країни", - вважає прем'єр.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович

Соціологічні опитування показують, що чорногорське суспільство розділилося на прихильників вступу до НАТО і курсу на співпрацю із Росією, яка виступала проти приєднання країни до альянсу.

МЗС Росії засудило рішення чорногорського парламенту. Там повідомили, що "не можуть не враховувати стратегічних наслідків цього кроку".

Торік після жовтневих виборів до парламенту відносини між Росією і Чорногорією загострилися. Чорногорська прокуратура розслідує справу про спробу державного перевороту, в причетності до якого підозрюють росіян.

Змовники, за версією чорногорської влади, планували влаштувати безлади, захопити парламент, убити прем'єр-міністра Міло Джукановича і, як говорив спецрокурор Мілівоє Катніч, "зупинити Чорногорію на її євроатлантичному шляху, і перш за все - на шляху до НАТО".

Прокурор Катніч торік заявив, що замах на прем'єра Джукановича планували "російські націоналісти". Росія ці звинувачення відкидає.

Тоді ж британська газета Guardian, посилаючись на джерела, повідомила, що очільник Радбезу Росії Микола Патрушев нібито вибачився за "несанкціоновану операцію" російських націоналістів у Чорногорії. Радбез Росії спростовував ці повідомлення.

19 лютого спеціальний прокурор Катніч в ефірі національного телебачення заявив, що до підготовки перевороту, який зазнав невдачі, причетні російські державні структури.

Переговори про вступ країни в альянс вели з кінця 2015 року. Чорногорія може стати 29-м членом блоку вже в травні, коли завершиться процес ратифікації документів парламентами всіх країн Північноатлантичного альянсу. 25 країн вже схвалили рішення про вступ Чорногорії до альянсу.

Сенат США ратифікував договір про розширення НАТО і вступ до альянсу Чорногорії у кінці березня. Проти проголосували двоє, у тому числі сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол, який побоюється загострення відносин із Росією.