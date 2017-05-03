В Індонезії врятували з неволі орангутанга-альбіноса

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Рідкісного орангутанга-альбіноса врятували з полону в Індонезії. Зараз про нього піклується одна з груп, що займається захистом тварин.

Самку орангутанга з білою шерстю та блакитними очима утримували в неволі у віддаленому селі в індонезійській частині острова Борнео.

Тварина два дні була закрита у клітці, вона й досі "демонструє дику поведінку", повідомили у Фонді порятунку орангутангів Борнео.

В організації додали, що невдовзі тварину випустять на волю.

Орангутанги-альбіноси вкрай рідко зустрічаються в природі. За 25-річну історію існування Фонду, це перший такий випадок у їхній практиці.

П'ятирічний примат знаходиться у реабілітаційному центрі фонду разом з 500 іншими орангутангами.

Орангутанги Борнео знаходяться "під загрозою зникнення", повідомляє Міжнародний союз охорони природи.

Їхня популяція скоротилася на понад 60/% за період з 1950 до 2010 року через знищення їхніх місць проживання та полювання.

Усього на острові Борнео, який поділений між Малайзією, Брунеєм та Індонезією, живе близько 100 тисяч орангутангів.