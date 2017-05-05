Юнкер: англійська мова втрачає вагу у Європі

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Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав, що після "брекзиту" значення англійської мови у Європі зменшиться. Таку заяву він зробив під час виступу на конференції в Італії, тема якої - майбутнє ЄС.

На тлі посилення напруженості ЄС зі Сполученим Королівством перед початком переговорів про "брекзит" пан Юнкер сказав, що виголосить свій виступ французькою, а не англійською мовою.

"Повільно, але невпинно англійська втрачає значущість у Європі, а також через те, що у Франції пройдуть вибори", - так він пояснив вибір мови для свого виступу.

Президент Єврокомісії назвав рішення Великої Британії вийти зі складу ЄС трагедією.

Присутні відреагували на його слова про англійську мову сміхом і оплесками.

"Ми будемо чесно вести переговори з нашими британськими друзями, але не забуваймо, що це ж не ЄС покидає Британію - це Британія покидає ЄС, і в цьому велика відмінність", - заявив пан Юнкер.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила деяких чиновників ЄС у спробах вплинути на дострокові парламентські вибори 8 червня.

Голова делегації ЄС на переговорах про "брекзит", колишній комісар від Франції Мішель Барньє, невдовзі виступить із промовою про труднощі переговорів про вихід Британії.

Лідери країн ЄС кажуть, що Британія не може вибирати умови відносин із ЄС після виходу з організації.