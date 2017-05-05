У Південному Йоркширі злодії вкрали 24 тисячі бджіл

Image caption Серед вкрадених бджіл - як мінімум чотири матки

В англійському графстві Південний Йоркшир скоєно незвичайну крадіжку: з бортницького господарства Аманди Клейтон хтось вивіз 24 тисячі бджіл, причому, за її словами, злодії діяли вкрай професійно - зі знанням поведінки комах.

Вулики і бджоли загальною вартістю в 2000 фунтів (2,5 тис. доларів) зникли з ферми неподалік від Донкастера ще 26 квітня, однак про це стало відомо тільки зараз.

Йоркширська поліція, яка розслідує інцидент, зазначила, що це перша крадіжка такого роду на території Британії в цьому році.

"Утримувати бджіл - дуже багато роботи і недешево, їхнє зникнення розбиває мені серце: бджоли були активні, а вулики - повні", - бідкалася Клейтон в розмові з ВВС.

На місці злочину було знайдено димар - пристрій для обкурювання бджіл з метою їхнього приборкання, а значить, викрадачі змогли виїхати без ужалень, забравши максимально можливу кількість комах, припускає вона.

З цією думкою погоджується експерт Британської асоціації бджолярів Діана Робертс: "Для початку, ви не зможете просто взяти і запхати вулик на заднє сидіння авта - вас би покусали з голови до п'ят".

Як вважає Робертс, викрадачі після використання димаря, швидше за все, заблокували входи у вулики з одурманеними бджолами.

Експерт також вважає, що зловмисники можуть розділити робочих бджіл на партії, щоб продати їх недобросовісним перекупникам.

Тепер же панна Клейтон, яка почала бджільницьку практику всього близько року тому, має намір встановити максимально ефективну охоронну систему для захисту від злодіїв і трекери в вулики, щоб їх можна було легко виявити.