У Франції заборонили занадто худорлявих моделей

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У Франції набув чинності закон, який забороняє використання для модних показів та рекламних зйомок занадто худорлявих моделей.

Закон ухвалили ще в 2015 році.

Моделей зобов'язують надавати роботодавцям довідку від лікаря щодо загального стану здоров'я, з вказуванням, що індекс маси тіла (відношення ваги до зросту) перебуває у межах норми.

Міністр охорони здоров'я вказав, що нові норми покликані боротись з розладами харчування та неприйнятними ідеалами про красу.

З 1 жовтня фотографії моделей мають почати маркувати спеціальними позначками.

Зображення, на яких зовнішність моделей була змінена за допомогою фотошопу, мають містити позначку "photographie retouchée" (ретушована фотографія).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Моделі мають надавати роботодавцям довідку від лікаря

Схожі норми вже схвалені в Італії, Іспанії та Ізраїлі.

Закон дозволятиме лікарям вирішувати, чи модель є занадто худорлявою, беручи до уваги вагу, вік та розміри тіла.

Роботодавці, які будуть порушувати закон, можуть сплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро або навіть опинитись у в'язниці на півроку.

Міністр охорони здоров'я Франції Марісоль Турен заявила у п'ятницю, що нові норми продиктовані турботою про здоров'я самих моделей, а також інших громадян, зокрема, молодих жінок.

За даними медиків, від 30 до 40 тисяч французів страждають на анорексію (виснаження), близько 90% з них складають молоді жінки.