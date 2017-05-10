Трамп звільнив голову ФБР

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Президент США Дональд Трамп звільнив голову Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, повідомили в адміністрації.

Це сталося після того, як Джеймс Комі озвучив неточні дані про листування Гілларі Клінтон під час виступу в Конгресі минулого тижня.

За повідомленням Білого дому, повноваження пана Комі припинені, він "звільнений з займаної посади".

"Сьогодні президент Дональд Трамп поінформував голову ФБР Джеймса Комі, що той більше не працює і звільнений з посади", - йдеться в заяві.

Президент США у своєму рішенні керувався рекомендаціями генерального прокурора Джефа Сешнс про те, що голова ФБР "більше не може ефективно керувати роботою бюро".

Джеймс Комі виступав перед своїми колегами в Лос-Анджелесі перед початком кампанії з пошуку нових співробітників ФБР.

Під час його виступу один з помічників приніс йому записку, в якій йшлося про те, що він звільнений.

Повідомляється, що 56-річний голова ФБР, який чотири роки очолює бюро, розсміявся, вирішивши, що це розіграш.

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Джеймс Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з Росією.

Представники Демократичної партії відразу ж заявили, що президент Трамп звільнив Джеймса Комі для того, щоб вплинути на розслідування можливого втручання Росії в передвиборну кампанію. Низку близьких соратників Дональда Трампа звинувачують в зв'язках з Кремлем.

Ці звинувачення розслідуються в комітетах з розвідки Сенату і Палати представників.

"Невже ці розслідування майже дісталися до самого президента? - запитав лідер демократів в Сенаті Чак Шумер і додав, що це не схоже на "збіг обставин".

Оглядачі вже порівнюють це рішення Дональда Трампа з рішенням президента Річарда Ніксона звільнити генерального прокурора під час розслідування Вотерґейтської справи. Тоді таке рішення президента підірвало його позиції.

Сам президент Трамп називає звинувачення про зв'язки з Росією "фейком".