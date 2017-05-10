СБУ: фігуранта фільму про Шеремета звільнили 2014 року

Копирайт изображения Reuters Image caption Міністерство внутрішніх справ раніше припускало, що вбивство журналіста Павла Шеремета могли замовити з Росії

У Службі безпеки заявили, що Ігоря Устименка, ім'я якого фігурує у фільмі-розслідуванні про вбивство журналіста Павла Шеремета, звільнили з відомства ще 2014 року. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Якби журналісти звернулись до нас із запитом про пана Устименка не після виходу програми в ефір, а до неї, можливо, не було б про що розповідати", - написала вона у Facebook.

Пані Гітлянська нагадала, що кримінальне провадження за фактом вбивства Шеремета розслідує Нацполіція, "до слідчих якої ми і рекомендуємо звертатися за коментарями по суті справи".

Імовірного колишнього співробітника СБУ помітили на відео з камер спостереження біля будинку, де жив Павло Шеремет, у ніч перед його вбивством. Про це стверджують автори фільму-розслідування журналістів "Слідство.Інфо" та OCCRP.

Копирайт изображения Скріншот з відео Image caption Чоловік на ім'я Ігор Устименко (ліворуч) начебто був присутній біля будинку Шеремета

У фільмі фігурують дані, згідно з якими, чоловік на ім'я Ігор Устименко начебто був присутній біля будинку Шеремета принаймні кілька годин уночі, коли під авто журналіста підклали вибухівку.

Автори розслідування зазначили, що чоловік, імовірно, працював у СБУ принаймні до 2014 року.

Під час розслідування пан Устименко відмовився коментувати свої зв'язки зі службою, а СБУ не надало коментарів для фільму, зазначають його автори.

BBC Україна поки що не може перевірити з незалежних джерел дані, які наведені у фільмі.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву авта керівника "Української правди" Олени Притули, у якому він перебував на той момент.

Правоохоронці розслідують його смерть як замовне вбивство.

Міністерство внутрішніх справ раніше припускало, що вбивство журналіста Павла Шеремета могли замовити з Росії.