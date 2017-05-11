Подружжя зі США всиновило одночасно сімох братів і сестер

Копирайт изображения Jessaka Clark/Facebook Image caption "Тепер нас 10", - написано на стрічці у руках Джессаки і Джоша

Американському подружжю Джошу і Джессаці Кларк зі штату Джорджія вдалося всиновити сімох братів і сестер, які жили у притулку упродовж останніх чотирьох років.

Процес всиновлення дітей зайняв близько двох років - упродовж останніх 10 місяців діти - Марія, Елізабет, Ґільєрмо, Джейсон, Крістіна, Кетрін і Джеймс - жили разом із майбутніми прийомними батьками.

Останні документи на батьківство підписали 9 травня. Вже 10 травня, як повідомила у своєму Facebook Джессака, дітям змінили прізвище.

У подружжя Кларк уже є одна біологічна дитина - син Ноа. Проте за словами Джессаки, вони із чоловіком давно мріяли про всиновлення.

"Мій чоловік Джош і я обидвоє знали, що хочемо всиновити дітей. Ми вирішили це ще задовго до того, як зустрілися", - розповіла жінка Fox News.

Копирайт изображения Jessaka Clark / Facebook Image caption Фотографія із дітьми, яку Джессака Кларк поширила у Facebook, щойно процес всиновлення завершився

Джессака розповіла, що її на всиновлення надихнули власні батьки, які самі свого часу забрали із притулку двох дітей. Жінка також сподівається, що її історія надихне інші родини у США.

Родина Кларків уже зібрала понад 20 тисяч доларів краудфандингу за менш як добу для розширення свого помешкання і добудови нових кімнат для прийомних дітей.

На фандрейзинговій сторінці подружжя також вказано, що вони планують всиновити ще дітей.