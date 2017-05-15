Після домовленості Росії та Саудівської Аравії зросли ціни на нафту
Після того, як Росія та Саудівська Аравія оголосили, що продовжать угоду про скорочення виробництва нафти, ціни на цей ресурс зросли більш ніж на 2%.
Представники цих країн зустрілися у Китаї. Вони домовилися продовжити угоду на дев'ять місяців - до березня наступного року.
Після цього ціна бареля Brent Crude підскочила до $52,2.
Нафтовий картель ОПЕК під проводом саудитів і виробники з-поза ОПЕК (серед яких Росія) намагаються домогтися підвищення цін, скорочуючи видобуток.
Але їхнім зусиллям загрожують США, які видобувають багато нафти.
Росія і Саудівська Аравія видобувають 20 мільйонів барелів нафти-сирцю на день - це одна п'ята від загального споживання у світі.
Інші виробники нафти, як очікують, також можуть піти слідом за ними і скоротити видобуток.
Дві держави домовилися про скорочення у вересні минулого року.
За цією угодою, країни ОПЕК мали зменшити видобуток на 1,2 млн барелів на день, а Росія та інші виробники з-поза ОПЕК - на 600 тис. барелів.
Раніше у травні ціни на нафту зросли до найвищих позначок за п'ять місяців, але згодом упали.