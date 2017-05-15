Копирайт изображения Getty Images

Після того, як Росія та Саудівська Аравія оголосили, що продовжать угоду про скорочення виробництва нафти, ціни на цей ресурс зросли більш ніж на 2%.

Представники цих країн зустрілися у Китаї. Вони домовилися продовжити угоду на дев'ять місяців - до березня наступного року.

Після цього ціна бареля Brent Crude підскочила до $52,2.

Нафтовий картель ОПЕК під проводом саудитів і виробники з-поза ОПЕК (серед яких Росія) намагаються домогтися підвищення цін, скорочуючи видобуток.

Але їхнім зусиллям загрожують США, які видобувають багато нафти.

Росія і Саудівська Аравія видобувають 20 мільйонів барелів нафти-сирцю на день - це одна п'ята від загального споживання у світі.

Інші виробники нафти, як очікують, також можуть піти слідом за ними і скоротити видобуток.

Дві держави домовилися про скорочення у вересні минулого року.

За цією угодою, країни ОПЕК мали зменшити видобуток на 1,2 млн барелів на день, а Росія та інші виробники з-поза ОПЕК - на 600 тис. барелів.

Раніше у травні ціни на нафту зросли до найвищих позначок за п'ять місяців, але згодом упали.