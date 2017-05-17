Король Нідерландів таємно працював пілотом пасажирського літака

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Король Нідерландів Віллем-Олександр зізнався, що після сходження на престол регулярно керував літаком пасажирських авіаліній.

Про те, що Віллем-Олександр пілотує літаки, було відомо до його сходження на трон у 2013 році. Він сідав за штурвал відносно невеликого середньомагістрального Fokker 70 як "гостьовий пілот", щоб зберегти ліцензію льотчика.

Однак досі не було відомо, що і після коронації Віллем-Олександр двічі на місяць інкогніто працював другим пілотом на пасажирських рейсах KLM Cityhopper, дочірньої компанії KLM.

Її пасажири, як правило, ділові люди, які приямують до Британії, Німеччини, Норвегії та інших країн Європи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима святкують 50-річчя короля у Амстердамі

В інтерв'ю газеті De Telegraaf король розповів, що збирається продовжити керувати літаком, а влітку пройде курси управління більшим лайнером Boeing 737s, які авіакомпанія замінила Fokker у цьому році.

"Було б приємно колись почати літати до нових пунктів призначення, з великою кількістю пасажирів, на довші відстані. Насправді я саме тому вчуся пілотувати 737", - пояснив монарх.

Раніше Віллем-Олександр говорив, що якби він не народився у палаці, то хотів би керувати великим пасажирським літаком, як Boeing 747.

Сідаючи за штурвал, король не називав свого імені, звертаючись до пасажирів по гучномовцю, бо другий пілот не зобов'язаний представлятися. Крім того, його складно було впізнати у формі і кашкеті KLM, розповів Віллем-Олександр в інтерв'ю.

"Перевага в тому, що я завжди можу тепло привітати пасажирів від імені капітана і команди. І мені не треба називати своє ім'я", - сказав він.

І все ж, за його словами, деякі пасажири розуміли, хто перебуває у кабіні пілота.

Король Віллем-Олександр зійшов на трон після того, як його мати королева Беатрікс у 2013 році відреклася від престолу. У квітні цього року королю Нідерландів виповнилося 50 років.