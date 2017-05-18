Японська принцеса втратить титул, одружившись із простолюдином

Копирайт изображения Reuters Image caption Принцеса Мако - найстарша онука імператора

Член японської королівської родини принцеса Мако втратить свій титул, одружившись зі своїм колишнім однокурсником.

25-річна онучка імператора Акіхіто планує заручитися із працівником юридичної фірми Кеі Комуро, якому також 25.

Вони познайомилися під час навчання.

Імперські закони Японії вимагають, щоби принцеса, яка одружується зі звичайною людиною, залишила королівську родину.

Вважають, що заручини принцеси поновлять дискусії щодо престолонаслідування у Японії.

Раніше японський імператор Акіхіто заявляв про намір зректися престолу у найближчі роки через стан здоров'я.

Принцеса Мако і Кеі Комуро зустрілися у 2012 році в ресторані. На той час вони обоє вчилися у Міжнародному християнському університеті в Токіо.

Копирайт изображения AFP Image caption Кеі Комуро і принцеса Мако познайомилися в ресторані

Імператорський дім повідомив ЗМІ, що плануються заручини.

Як очікують, після офіційного оголошення визначать дату весілля. За даними агенції AP, пара також формально повідомить про свої плани імператору та імператриці.

Заручини стануть офіційними тільки після церемоніального обміну подарунками, кажуть місцеві ЗМІ.

Японська принцеса уже не вперше втрачає титул через одруження зі звичайною людиною.

Такий прецедент створила тітка принцеси Мако принцеса Саяко у 2005 році.

Копирайт изображения AFP Image caption Принцесі Саяко довелося вчитися, як керувати автом і купувати меблі

Після шлюбу їй довелося звикати до нових умов життя. Вона переїхала в однокімнатну квартиру, навчилася керувати автом, купувати продукти в супермаркеті тощо.

Принцеса Саяко - єдина донька імператора Акіхіто.