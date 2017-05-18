Єврокомісія оштрафувала Facebook за обман з WhatsApp

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Єврокомісія в четвер оштрафувала американську соцмережу Facebook на 120 млн доларів за надання начебто неправдивої інформації під час покупки сервісу обміну повідомленнями WhatsApp.

"Сьогоднішнє рішення - це чіткий сигнал для компаній про те, що вони повинні виконувати всі правила ЄС про злиття, зокрема зобов'язання надавати коректну інформацію", - йдеться в заяві комісара Євросоюзу з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

"Комісія повинна ухвалювати рішення про наслідки злиття для конкуренції, володіючи точними фактами", - додала вона.

Регулятори ЄС схвалили покупку WhatsApp наприкінці 2014 року, оскільки угода, за їхніми даними, не загрожувала конкуренції в секторі соцмереж.

За заявою Єврокомісії, коли Facebook повідомляв регуляторів про угоду, компанія заявила, що "не зможе створити надійну автоматизовану систему, що дозволяє зв'язати акаунти користувачів двох сервісів".

Однак в серпні 2016 року WhatsApp оголосила про оновлення умов використання сервісу і політики конфіденційності і додала можливість зв'язати номери користувачів WhatsApp з акаунтами в Facebook.

Минулого року після початку розслідування Єврокомісія з'ясувала, що компанія надала невірні дані - і технічна можливість пов'язати акаунти в Facebook і WhatsApp існувала і в 2014 році.

У жовтні минулого року через тиск місцевої влади Facebook тимчасово припинила збір даних користувачів WhatsApp в Євросоюзі.