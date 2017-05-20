У Мексиці натовп побив росіянина через образливе відео

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У мексиканському місті-курорті Канкун натовп спробував лінчувати росіянина, повідомляють мексиканські ЗМІ.

За повідомленнями, мексиканці напали на Олексія Макєєва через те, що він неодноразово ображав місцевих жителів, записував це на відео, а потім викладав в інтернет.

У мексиканських ЗМІ Макєєва охрестили "російським нацистом".

У російському посольстві підтвердили агенції "ТАСС" інформацію про бійку.

"У мексиканському МЗС мені підтвердили інформацію про те, що він побитий. Його життю нічого не загрожує", - цитує ТАСС завідувача консульським відділом посольства Росії в Мексиці Дмитра Болбота.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, в нападі брали участь десятки людей.

За даними мексиканської газети Excelsior, під час конфлікту один з місцевих жителів дістав ножове поранення. Його доставили у лікарню у важкому стані.

Через кілька годин після повідомлення про бійку в місцевих ЗМІ з'явився запис можливого нападу на росіянина.

На відео натовп, озброєний палицями, ломом і сокирами, намагається увірватися в будинок, де, як видно, перебував Макєєв. На записі також з'являється фігура закривавленої людини, яка намагається захиститися від нападників.