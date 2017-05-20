Саудівська Аравія купить у США зброї на $110 млрд

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Дональд Трамп отримав від короля Салмана найвищу цивільну нагороду Саудівської Аравії

США уклали із Саудівською Аравією найбільшу у своїй історії угоду з продажу зброї. Угоду уклали під час першого закордонного турне президента Дональда Трампа, яке почалося з Ер-Ріяда.

Як повідомив речник Білого дому Шон Спайсер, Саудівська Аравія купить зброї американського виробництва майже на 110 млрд доларів.

За даними агентства Reuters, угода включає купівлю 150-ти вертольотів Black Hawk, а також танків, артилерійських установок, бронетехніки, кораблів берегової оборони, протиракетних комплексів "Петріот" і THAAD.

Ця угода дозволить королівству робити більш вагомий внесок у боротьбу з тероризмом в регіоні і знизити навантаження на США, пов'язане з цими операціями, йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Перший візит

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Пана Трампа і його дружину Меланію зустрів король Саудівської Аравії Салман.

Під час цієї восьмиденної поїздки американський президент також відвідає Ізраїль, палестинські території, Брюссель, Ватикан і Сицилію.

Візит відбувається на фоні скандалу у США, який спалахнув після того, як пан Трамп звільнив голову ФБР Джеймса Комі.

Окрім дружини, пана Трампа у його подорожі супроводжує його дочка Іванка (вона є радником президента на безоплатній основі) і її чоловік Джаред Кушнер, ключовий член кабінету Трампа.

Ані Меланія Трамп, ані Іванка Трамп не покрили голову шарфом.

У січні 2015 року пан Трамп розкритикував тодішню першу леді Мішель Обаму, яка вчинила так само.

У своєму Twitter він написав, що пані Обама "образила" господарів, не покривши голову.