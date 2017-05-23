В Індонезії чоловіків публічно покарали за гомосексуалізм

Копирайт изображения JUNAID

В індонезійській провінції Асех двох чоловіків, яких спіймали на гомосексуальних стосунках, привселюдно висікли палицями.

Кожен з них отримав 85 ударів палицею.

Імена покараних не розголошуються. Відомо , що їм 20 та 23 роки, їх спіймали у разом в ліжку під час рейду дружинників з так званої "поліції моралі" ще у березні.

Поміст для привселюдного покарання знаходився біля мечеті, подивитися на кару зібралося багато охочих. Покарання виконували чоловіки з закритим обличчям.

З натовпу зівак лунали заохочувальні вигуки: "Нехай це буде вам уроком", "Бий сильніше" та інші.

Перед цим розпорядник кари попередив глядачів не нападати на чоловіків, адже вони "також люди".

Копирайт изображения JUNAID

Одностатеві стосунки не є забороненими на території Індонезії. Виняток становить лише провінція Асех, яка живе за ісламськими законами.

Це перше подібне покарання на території провінції

Напердодні у Джакарті поліція арештувала 141 чоловіка за участь у "гей-вечірці сексуального характеру". Усіх затриманих звинувачують в порушення закону про порнографію. Деяких з них підозрюють у проституції.