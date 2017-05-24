Телефон Nokia 3310 повернувся на ринок

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В Британії надійшла у продаж модернізована версія легендарного кнопкового телефону Nokia 3310 - майже через 17 років після початку продажів оригінальної моделі.

Стару модель зняли з виробництва 2005 року. На той момент таких телефонів виготовили понад 126 мільйонів.

Сама компанія Nokia більше не займається виробництвом мобільних телефонів.

Ліцензію на розробку і випуск нової версії Nokia 3310 має компанія HMD Global. Цей фінський стартап з'явився менше року тому і був запущений саме для відродження мобільного бренду.

Крім "ретро-моделі", HMD Global має намір продавати також три смартфони під брендом Nokia, що працюють на операційній системі Android.

Телефон з камерою в два мегапікселя і з обмеженим доступом в інтернет продається в Британії за 49,99 фунта (64,63 долара).

За даними виробника, акумулятор "ретро-телефона" забезпечує до 22 годин роботи в режимі розмови і до місяця в режимі очікування.

За словами британського експерта, успіх телефону залежить від того, скільки людей захочуть платити за пристрій, "що випромінює ностальгію".

"Якщо покласти його в руки людини з покоління мілленіалів, залежних від Snapchat, звичайно, це не той телефон", - заявив Бен Вуд з компанії CCS Insight, яка займається дослідженнями мобільного ринку.

"Однак з понад 20 мільйонів мобільних телефонів у Британії, близько одного мільйона - це кнопкові телефони... Це солідний ринок", - наголосив експерт.