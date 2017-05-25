Трюдо: країни "Великої сімки" та НАТО підтримують Україну

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що коаліція "Великої сімки" та НАТО віддана підтримці України. Про це він сказав під час телефонної розмови з Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави України.

Пан Порошенко поінформував пана Трюдо щодо ситуації на Донбасі та "порушення Росією мінських домовленостей".

Український президент заявив, що лідери країн НАТО та "Великої сімки" мають оцінити цю ситуацію у рамках продовження санкцій проти Москви.

Президент Порошенко подякував Канаді за позицію у питанні розвитку оборонного співробітництва. Свідченням цього є продовження тренувальної місії UNIFIER та підписання угоди про оборонне співробітництво.