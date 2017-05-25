Журналістську премію імені Кривенка отримав Роман Вінтонів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент "Громадського радіо" Олександр Кривенко загинув в автокатастрофі у 2003 році

Чотирнадцятим лауреатом премії імені Олександра Кривенка "За поступ у журналістиці" став ведучий сатиричної телепрограми "#@)₴?$0" Роман Вінтонів.

Про це повідомляє Школа журналістики Українського католицького університету, яка від 2014 опікується премією.

Нагороду вручили 25 травня під час Львівського медіафоруму.

Цьогорічну Лекцію Свободи з нагоди вручення премії прочитав поет Борис Херсонський.

Роман Вінтонів працював на BBC Україна, телеканалах К1, "Інтер", "1+1" та "Україна", а також на hromadske.ua.

2012 року створив образ Майкла Щура.

Вів програми "АЄОА", "Вйо до трону", зараз - "#@)₴?$0".

Премія вручається з 2004 року в травні, до дня народження Олександра Кривенка, який загинув 9 квітня 2003 року.

У минулому премію отримували Левко Стек, Христина Бердинських, Олекса Шалайський, Сергій Рахманін, Володимир Ар'єв і Наталія Дмитрук, Сергій Лещенко, Вахтанг Кіпіані, Марчін Войцеховський, Олена Притула, Мустафа Найєм, Юлія Мостова та Костянтин Усов.

Минулорічним лауреатом стала авторка й ведуча програми "Схеми" Наталія Седлецька.