У "Новій пошті" скаржаться, що їх тиждень блокує ДФС

Копирайт изображения Нова пошта / Facebook

Приватна компанія "Нова пошта" заявила, що працівники внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби (ДФС) вже майже тиждень блокують відправлення тисяч посилок.

"Вперше за 16 років роботи "Нової пошти" нас блокують вже аж 6 днів! Лише уявіть, на терміналі, де сортують міжнародні відправлення, заблоковано 80 тисяч посилок", - написав у Facebook голова сервісу Володимир Поперешнюк.

За його словами, ДФС пояснює це перевіркою митного посту в міжнародному сортувальному центрі.

У самій "ДФС" поки що не коментують заяви "Нової пошти".

"Не надаючи жодних пояснень, вони оглядають усі без винятків посилки, несанкціоновано фотографують та знімають на відео прийом посилок з авіа та навіть автомобільних рейсів і заважають їхній обробці, створюючи штучні перешкоди", - йдеться на сайті "Нової пошти".

При цьому "жодних порушень, які б давали підстави для такої поглибленої уваги, не виявлено", додали у компанії.

Там також заявили, що вважають ці дії спрямованими на те, аби дискредитувати компанію, та погрожують звернутися до суду.