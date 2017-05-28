У київському метро загинув “зачепер”
На наземній ділянці київського метро у неділю загинув пасажир, який намагався проїхати на даху вагона.
"При спробі проїхатися на вагоні поїзда між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" смертельно травмувався "зачепер", - йдеться у повідомленні Київського метрополітену.
Що саме стало причиною смерті, не повідомляється.
Поліція з'ясовує деталі трагедії.
"Друзі, не ризикуйте життям заради розваги!" - додають у Київському метрополітені.
"Зачепери" - своєрідна молодіжна субкультура, послідовники якої чіпляються до вагонів метро чи залізничних вагонів, або ж вилазять на їхні дахи, після чого викладають відповідні відео в інтернет.
Основними причинами загибелі "зачеперів" є ураження струмом чи падіння.