Принц Вільям розповів про свої почуття до загиблої матері

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Принц Вільям, в інтерв'ю журналу GQ розповів про почуття до своєї матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у Парижі майже 20 років тому.

За словами принца, він і досі шкодує, що не може звернутися до неї за порадою, і що вона так і не побачила його дружину Кетрін і їхніх дітей, принца Джорджа і принцесу Шарлотту.

В інтерв'ю принц Вільям сказав, що стабільність у сім'ї для нього важлива, і що планує домогтися, аби його діти знали про життя за межами стін палацу.

"Я б не міг виконувати свої обов'язки без стабільної сім'ї. Для мене дуже важлива ця стабільність. Я хочу, щоб мої діти виросли в атмосфері щастя, стабільності і безпеки".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцеса Діана з синами, принцом Вільямом (праворуч) і принцом Гаррі (в центрі) у 1995 році

Він додав, що загибель матері стала для нього потрясінням, і що він не міг донедавна говорити про це.

"Мені тепер легше, і я можу говорити про це більш відкрито", - сказав герцог Кембриджський.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Чарльз, принц Гаррі, граф Спенсер, принц Вільям і герцог Единбурзький (зліва направо) під час похорону принцеси Діани в Вестмінстерському абатстві

"Для цього мені знадобилося майже 20 років. Мені, як і раніше складно це робити. Тому що це було не так, як у інших людей - всі знали про те, що сталося".

Принц Вільям погодився на це інтерв'ю під час кампанії підтримки благодійної організації Heads Together, яка допомагає людям із душевними захворюваннями.

"Головна мета - знищити табу", - вважає герцог Кембріджський.