Мексика: росіянину висунули звинувачення в убивстві

Копирайт изображения EPA Image caption Місцевих мешканців розлютили ролики Макеєва

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Прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо висунула росіянину Олексію Макеєву звинувачення в навмисному вбивстві.

Про це повідомив завідувач консульським відділом посольства РФ в Мексиці Дмитро Болбот.

Макєєв став відомий у Мексиці завдяки своїм відео, в яких ображав і погрожував місцевим мешканцям. Він викладав записи в інтернет, супроводжуючи їх демонстрацією нацистської символіки.

19 травня кількасот людей оточили будинок Макєєва в Канкуні і напали на нього.

Один мексиканець був поранений і помер після нападу. Росіянин отримав травми і перебував у лікарні.

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"Його відвезли в прокуратуру, де зачитали права і звинувачення в навмисному вбивстві. Упродовж 48 годин суддя має вирішити, в яку в'язницю його спрямувати", - сказав Болбот.

Російський дипломат наголосив, що Макєєв "відмовляється від будь-якої участі посольства в цій справі" і не збирається повертатися до РФ.

29 травня росіянина виписали з лікарні і взяли під варту.

Прокуратура Кінтана-Роо має намір встановити ступінь відповідальності не тільки тих, хто брав участь у бійці, а й співробітників поліції, які не виконали своїх обов'язків із захисту громадян.