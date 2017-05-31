Партнер загиблого в Парижі поліцейського посмертно одружився з ним

Копирайт изображения Getty Images Image caption Загибель поліцейського і промова його партнера на траурній церемонії спричинили у Франції резонанс

Французький поліцейський Ксавье Жюжле і його партнер Етьєн Карділь посмертно одружилися.

На церемонії одруження був президент Франції Франсуа Олланд і мер Парижа Анн Ідальго, повідомляє кореспондент BBC.

37-річний поліцейський, який загинув на Єлисейських полях, був активним борцем за права ЛГБТ. Він був цивільним партнером для Карділя, дітей у них не було.

Загибель пана Жюжле спричинила резонанс у Франції. Його партнер Карділь виголосив промову на траурній церемонії, який також отримав значний відгук у французькому суспільстві.

Французьке законодавство дозволяє посмертний шлюб - чоловік чи жінка можуть одружитися у такий спосіб, якщо існує достатньо доказів, що вони планували це за життя.

Охочі посмертно одружитися мають написати лист на ім'я президента.

Ксав'є Жюжле убили під час стрілянини на Єлисейських полях ввечері 20 квітня, коли озброєний автоматом Калашникова чоловік стріляв у поліцейський автомобіль.

Пізніше на місці атаки знайшли записку, в якій нападник називав себе прихильником "Ісламської держави".

Угруповання "Ісламська держава" заявляла, що нападник, якого убили, був одним із її "бійців". Спецслужби знали про нього, як про потенційного радикала-ісламіста.

Другий підозрюваний у нападі на Єлисейських полях прийшов у відділення поліції в бельгійському Антверпені.