Mail.ru закриє свої підрозділи в Україні

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Український підрозділ mail.ru закриють, а його працівникам запропонують роботу в російських офісах компанії. Про це заявив генеральний директор Mail.Ru Борис Добродєєв в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".

При цьому пан Добродєєв підкреслив, що український бізнес не був надто прибутковим для компанії, тому mail.ru не очікує негативного впливу обмежувальних заходів на фінансові показники.

"Це вдарить насамперед по українських користувачах, які втратять свої улюблені комунікаційні сервіси… Безумовно, ми робитимемо все, щоби якось компенсувати цю втрату і допомогти українським користувачам продовжувати підтримувати контакти зі своїми друзями",- заявив гендиректор російської компанії.

17 травня набув чинності указ Петра Порошенка про блокування в інтернеті доступу до ресурсів mail.ru, "ВКонтакте", "Однокласники" і Яндекс.

У переліку заборонених російських компаній також телеканали РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" і "Звезда", ТНТ, РТР-Планета", "Россия-24", антивірусні компанії "Лабораторія Касперського" і DrWeb, компанія-постачальник бухгалтерської програми "1С" та інші.