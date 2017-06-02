Мексика: росіянину дали 1,5 року попереднього ув'язнення
Росіянина Олексія Макеєва, якого звинувачують в убивстві мексиканця, засудили до півтора року попереднього ув'язнення в мексиканській в'язниці.
Такий запобіжний захід йому обрав суд мексиканського міста Канкун.
Макєєв чекатиме у в'язниці процесу, який почнеться орієнтовно через кілька місяців.
Як пише агентство РІА, Макеєву може загрожувати від 25 до 50 років.
Макєєв став відомий у Мексиці завдяки своїм відео, в яких він ображав місцевих мешканців і погрожував їм.
Чоловік викладав записи в інтернет, супроводжуючи їх демонстрацією нацистської символіки.
19 травня кількасот людей оточили будинок Макєєва в Канкуні і напали на нього.
Один мексиканець був поранений і помер після нападу. Росіянин отримав травми і два тижні перебував у лікарні.
Після цього прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо висунула йому звинувачення в навмисному вбивстві.
За даними консульства Росії в Мексиці, Макєєв відмовляється від допомоги дипломатів.