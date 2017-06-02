Мексика: росіянину дали 1,5 року попереднього ув'язнення

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Росіянина Олексія Макеєва, якого звинувачують в убивстві мексиканця, засудили до півтора року попереднього ув'язнення в мексиканській в'язниці.

Такий запобіжний захід йому обрав суд мексиканського міста Канкун.

Макєєв чекатиме у в'язниці процесу, який почнеться орієнтовно через кілька місяців.

Як пише агентство РІА, Макеєву може загрожувати від 25 до 50 років.

Макєєв став відомий у Мексиці завдяки своїм відео, в яких він ображав місцевих мешканців і погрожував їм.

Чоловік викладав записи в інтернет, супроводжуючи їх демонстрацією нацистської символіки.

19 травня кількасот людей оточили будинок Макєєва в Канкуні і напали на нього.

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Один мексиканець був поранений і помер після нападу. Росіянин отримав травми і два тижні перебував у лікарні.

Після цього прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо висунула йому звинувачення в навмисному вбивстві.

За даними консульства Росії в Мексиці, Макєєв відмовляється від допомоги дипломатів.