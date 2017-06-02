Загроза тероризму зірвала рок-фестиваль у Німеччині

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Рок-фестиваль музики в Західній Німеччині, Rock Am Ring, евакуювали у зв'язку із "терористичною загрозою", повідомили організатори заходу.

Гості фестивалю почали покидати місце його проведення в Нюрбургу після того, як організатори попросили їх покинути об'єкт "у спокійний і контрольований спосіб.

"У зв'язку із терористичною загрозою, поліція порадила нам перервати фестиваль", - заявили вони.

Минулого місяця в Манчестері у вибуху, влаштованому смертником, загинули 22 людей.

Триденний рок-фестиваль, за підрахунками, мали відвідати 85 000 людей. Він припав на довші вихідні з нагоди релігійного свят Трійці.

Організатори повідомили у Facebook , що планують поновити роботу фестивалю в суботу.

Цього року фестиваль Rock am Ring святкує своє 30-річчя.