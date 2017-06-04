Нападнику оголосили підозру за замах на Осмаєва і Окуєву
Правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який намагався вчинити замах на добровольців АТО Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву. Про це повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.
"За погодження з прокуратурою міста Києва 03.06.2017 слідчим СУ ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру 58-річному чоловіку, який 1 червня 2017 року вчинив замах на вбивство командира добровольчого батальйону ім. Джохара Дудаєва - Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву". - написала пані Максимець.
За її словами, дії нападника кваліфікували за статтею "замах на вбивство", яка передбачає до 15 років позбавлення волі.
"На даний час підозрюваний, який також отримав поранення, перебуває в одній з столичних лікарень під посиленою охороною" - повідомили у прокуратурі.
У четвер вдень поліція повідомила, що в Києві на Подолі стався замах на подружжя учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву, які служили зокрема в рядах батальйону поліції "Київ-2".
Аміна Окуєва з метою самозахисту відкрила вогонь у відповідь і поранила нападника, який стріляв у її чоловіка, зазначили у МВС.
З вогнепальними пораненнями Адама Осмаєва і нападника доправили до лікарні.
Пізніше в МВС повідомили, що мішенню нападу, вочевидь, був пан Осмаєв.
За словами Артема Шевченка, аби у війти у довіру до жертв, нападник представився журналістом.
"Метою стрілка був Адам Осмаєв - саме по ньому відкрив вогонь чоловік, який представлявся французьким кореспондентом", - зазначив пан Шевченко.
Уродженець Чечні Адам Осмаєв свого часу був підозрюваним у справі про підготовку теракту проти російського президента Володимира Путіна.