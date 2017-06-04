Нападнику оголосили підозру за замах на Осмаєва і Окуєву

Копирайт изображения УНІАН Image caption Адам Осмаєв очолював батальйон ім. Джохара Дудаєва. Його також звинувачували у підготовці замаху на Володимира Путіна.

Правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який намагався вчинити замах на добровольців АТО Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву. Про це повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

"За погодження з прокуратурою міста Києва 03.06.2017 слідчим СУ ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру 58-річному чоловіку, який 1 червня 2017 року вчинив замах на вбивство командира добровольчого батальйону ім. Джохара Дудаєва - Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву". - написала пані Максимець.

За її словами, дії нападника кваліфікували за статтею "замах на вбивство", яка передбачає до 15 років позбавлення волі.

"На даний час підозрюваний, який також отримав поранення, перебуває в одній з столичних лікарень під посиленою охороною" - повідомили у прокуратурі.

У четвер вдень поліція повідомила, що в Києві на Подолі стався замах на подружжя учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву, які служили зокрема в рядах батальйону поліції "Київ-2".

Аміна Окуєва з метою самозахисту відкрила вогонь у відповідь і поранила нападника, який стріляв у її чоловіка, зазначили у МВС.

З вогнепальними пораненнями Адама Осмаєва і нападника доправили до лікарні.

Пізніше в МВС повідомили, що мішенню нападу, вочевидь, був пан Осмаєв.

За словами Артема Шевченка, аби у війти у довіру до жертв, нападник представився журналістом.

"Метою стрілка був Адам Осмаєв - саме по ньому відкрив вогонь чоловік, який представлявся французьким кореспондентом", - зазначив пан Шевченко.

Image caption Напад на Осмаєва стався у Києві на Подолі

Уродженець Чечні Адам Осмаєв свого часу був підозрюваним у справі про підготовку теракту проти російського президента Володимира Путіна.