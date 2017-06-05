Режисерка "Диво-жінки" побила рекорд у США

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Gal Gadot takes the leading role in Patty Jenkins' film

Фільм американської режисерки Петті Дженкінс "Диво-жінка" ("Wonder Woman"), знятий за мотивами коміксів DC, побив рекорди касових зборів у США і Канаді серед стрічок, знятих жінками.

За перший вікенд показів фільм узяв понад 100 мільйонів доларів касових зборів.

Попередньою власницею цього рекорду була режисерка Сем Тейлор-Джонсон із фільмом «П'ятдесят відтінків сірого», який зібрав 85 мільйонів доларів під час показів у кінотеатрах у 2015.

Топ касових зборів серед фільмів, знятих жінками, у США 1) "Диво-жінка" (2017) - $100,5 млн Петті Дженкінс 2) "П'ятдесят відтінків сірого" (2015) - $85,1 млн Сем Тейлор-Джонсон 3) "Сутінки" (2008) - $69,6 млн Кетрін Гардвік 4) "Крижане серце" (2014) - $67,4 млн Дженніфер Лі, Кріс Бак 5) "Відважна" (2012) - $66,3 млн Бренда Чепмен, Марк Ендрюс

Фільм "Диво-жінка" із ізраїльською акторкою Ґаль Ґадот у головній ролі отримав здебільшого схвальні відгуки критиків.

Голівуд загалом відомий небажанням наймати на роботу жінок-режисерів, особливо для зйомок блокбастерів і фільмів про супергероїв.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ізраїльська акторка Ґаль Ґадот уперше з'являється у фільмах за коміксами DC у фільмі "Бетмен проти Супермена"

"Диво-жінка" таким чином стала першою стрічкою про жінку-супергероя, яку зняла жінка-режисер.

До зйомок цього фільму, Петті Дженкінс була відома за стрічку "Монстр" із Шарліз Терон у головній ролі, за яку акторка отримала "Оскара". В основі фільму - справжня історія жінки-серійної вбивці з Флориди Ейлін Ворнос.