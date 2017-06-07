У М'янмі зник військовий літак
- 7 червня 2017
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У М'янмі (Бірмі) зник військовий літак, на борту якого перебувало понад 100 людей, повідомляють чиновники.
Представники військових заявили, що літак летів з Янгона (раніше Рангун) на південь країни.
Тривають пошукові та рятувальні роботи.
На борту літака перебувало 105 пасажирів та 11 членів команди, повідомило агенції AFP джерело в аеропорту.