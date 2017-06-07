Напад у Лондоні: кількість загиблих зросла до восьми

Image caption Француз Ксав'є Тома значиться безвісти зниклим після нападу на Лондонському мосту

У Темзі після суботнього нападу на Лондонському мосту знайшли тіло чоловіка.

Поліція повідомила, що так кількість загиблих зросла до восьми.

Серед переліку людей, які зникли після нападу, є 45-річний француз Ксав'є Тома.

Поліція вже зв'язалася з його родичами, яких, імовірно, залучать для впізнання тіла.

У суботу ввечері Тома йшов Лондонським мостом разом із дівчиною в той момент, коли білий фургон почав збивати перехожих. Відтоді друзі не могли з ним зв'язатися.

Тіло знайшли біля району Лаймгауз у вівторок увечері.

Очевидці події припускали, що автівка могла збити Тома, після чого він упав в Темзу.

Його подруга, француженка Крістін Делкро, важко поранена. Зараз жінка перебуває в лікарні.

За інформацією ВВС, кількох людей досі вважають зниклими безвісти.

Після нападу 29 людей залишаються у лікарнях, із них 10 - у критичному стані.

Image caption Сару Зеленак востаннє бачили, коли вона втікала від озброєног ножем чоловіка

ВВС також стало відомо, що серед загиблих була 21-річна Сара Зеленак з австралійського міста Брісбен, яка працювала в Лондоні нянею.

Раніше прем'єр Австралії Малкольм Тернбулл повідомив, що дівчину бачили на місці події, коли вона втікала від озброєного ножем нападника.

У списку зниклих - 39-річний іспанець Ігнасіо Ечеверріа, співробітник банку HSBC в Лондоні. Він став свідком нападу, коли в компанії двох друзів повертався додому після прогулянки на скейтборді у парку.

За інформацією іспанських ЗМІ, він кинувся зі скейтбордом на одного з нападників, коли той завдавав удари ножем жінці. Як повідомляється, у Ігнасіо не було при собі документів. Посольство Іспанії і банк HSBC беруть участь у пошуках.

Також немає ніяких відомостей про французького кухаря Себастьяна Беланжера, який працював в ресторані Coq d'Argent недалеко від місця події. Він з друзями дивився фінал Ліги чемпіонів у пабі неподалік від місця роботи.

Копирайт изображения UNKNOWN/MET POLICE Image caption За інформацією поліції, напад скоїли Хурам Батт, Рашид Редуане та Юзеф Загба

У суботу, 3 червня, білий фургон в'їхав на Лондонський міст. Він збив кількох перехожих на тротуарі, а потім врізався в огорожу недалеко від пабу Barrowboy and Banker.

З фургона вийшли троє озброєних ножами чоловіків, вони побігли до ринку Боро, де напали на відвідувачів барів і ресторанів.

Усіх трьох нападників застрелила поліція. Ними виявилися Хурам Батт, Рашид Редуане, а також громадянин Італії марокканського походження Юзеф Загба.