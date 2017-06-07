Лондон: Британію попереджали щодо одного з нападників
Один із нападників на лондонському мосту зміг в'їхати у Велику Британію попри те, що раніше привертав увагу європейських силовиків.
Ідеться про Юзефа Загбу, 22-річного чоловіка мароккано-італійського походження, який жив у східному Лондоні.
Минулого року його зупинили в італійському аеропорту по дорозі в Сирію і внесли в безпекову базу даних ЄС - але не висунули звинувачень.
Британське міністерство внутрішніх справ поки не коментувало цих повідомлень.
Влада назвала імена і двох інших нападників - 27-річного Хурама Батта і 30-річного Рашида Редуане.
Їх підозрюють у тому, що 3 червня вони вбили сімох і поранили 48 людей.
Троє чоловіків в'їхали на орендованій машині в людей на Лондонському мосту, а потім влаштували різанину біля ринку Боро.
Поліція вбила нападників упродовж восьми хвилин після того, як отримала виклик.
Джерело в італійській поліції підтвердило BBC, що Загбу внесли до списку осіб під наглядом, який передають багатьом країнам, зокрема й Британії.
У березні 2016 року італійський поліцейський зупинив чоловіка в аеропорту Болоньї і знайшов у його мобільному матеріали, пов'язані з Ісламською державою.
Загба летів у Стамбул, але його зупинили. Чоловіку не висунули звинувачень, але внесли до Шенгенської інформаційної системи, яка містить дані про потенційних підозрюваних.
За словами кореспондента BBC Денні Шоу, коли Загба в'їжджав у Британію, посадовець на паспортному контролі мав отримати повідомлення від Шенгенської системи.
За одним непідтвердженим повідомленням, це і сталося, коли в січці Загба прибув в аеропорт Станстед, але його все одно пустили в країну, каже кореспондент.