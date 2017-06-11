Швеція: музика у шкільному туалеті може допомогти сором'язливим дітям
У шведському місті Тінгсрюд планують програвати музику в шкільних туалетах, аби заглушити природні тілесні звуки і допомогти випорожнитися сором'язливим дітям.
Як пояснює член місцевої ради Сесілія Като, через це багато дітей стримують себе увесь шкільний день і не ходять до туалету.
Пані Като висунула цю пропозицію на розгляд місцевої ради міста.
"Не думаю, що мова тут йде лише про те, аби сходити "по-великому"; багато дітей соромляться і "по-маленькому" теж", - цитує депутата шведський англомовний портал TheLocal.
"Я багато років працювала в сфері освіти і від дітей знаю, що це проблема, як у молодших класах, так і серед старшокласників ", - сказала вона.
Шведська радіомовна корпорація SVT провела опитування низки учнів, які підтвердили, що переживають, якщо хтось почує їхні звуки в туалеті.
Один школяр зазначив, що музика в туалеті піде на користь навколишньому середовищу, бо це допоможе знизити витрати води або туалетного паперу. Він каже, що діти відкривають кран або шарудять туалетним папером, аби заглушити інші звуки в туалеті.
Сесилію Като на цю ідею надихнула музична школа, яку нещодавно відкрили у місті. Там у кожному туалеті грає музика.
Тепер місцева влада має провести голосування щодо цієї пропозиції.