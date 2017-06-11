Швеція: музика у шкільному туалеті може допомогти сором'язливим дітям

Копирайт изображения BBC/PAUL KERLEY Image caption Багато дітей соромляться ходити до шкільного туалету, чи може їм допомогти музика?

У шведському місті Тінгсрюд планують програвати музику в шкільних туалетах, аби заглушити природні тілесні звуки і допомогти випорожнитися сором'язливим дітям.

Як пояснює член місцевої ради Сесілія Като, через це багато дітей стримують себе увесь шкільний день і не ходять до туалету.

Пані Като висунула цю пропозицію на розгляд місцевої ради міста.

"Не думаю, що мова тут йде лише про те, аби сходити "по-великому"; багато дітей соромляться і "по-маленькому" теж", - цитує депутата шведський англомовний портал TheLocal.

"Я багато років працювала в сфері освіти і від дітей знаю, що це проблема, як у молодших класах, так і серед старшокласників ", - сказала вона.

Шведська радіомовна корпорація SVT провела опитування низки учнів, які підтвердили, що переживають, якщо хтось почує їхні звуки в туалеті.

Один школяр зазначив, що музика в туалеті піде на користь навколишньому середовищу, бо це допоможе знизити витрати води або туалетного паперу. Він каже, що діти відкривають кран або шарудять туалетним папером, аби заглушити інші звуки в туалеті.

Сесилію Като на цю ідею надихнула музична школа, яку нещодавно відкрили у місті. Там у кожному туалеті грає музика.

Тепер місцева влада має провести голосування щодо цієї пропозиції.