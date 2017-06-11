Блокада Катару: Іран надсилає п'ять літаків харчів

Копирайт изображения IranAir Image caption Компанія Iran Air поширила в Twitter це фото

Іран надіслав до Катару, який потерпає від дефіциту товарів унаслідок запровадженої проти нього блокади, п'ять транспортних літаків з допомогою.

Низка країн регіону на чолі із суперником Ірану Саудівською Аравією минулого тижня розірвали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його у фінансуванні тероризму. Катар відкидає ці звинувачення.

Кордон Катару і Саудівської Аравії, через який до країни завозять 40% харчів, було закрито.

Громадянам Катару наказано покинути території країн, які беруть участь у блокаді. Однак Катар уже заявив, що не відповість на цей крок дзеркальними діями.

Речник іранської авіакомпанії Iran Air Шахрук Нушабаді сказав в інтерв'ю Agence France-Presse у неділю: "На даний момент до Катару надіслано п'ять літаків зі швидкопсувними продуктами харчування, такими як фрукти та овочі. На борту кожного було біля 90 тонн вантажу".

Незрозуміло наразі, чи ці продукти є вантажем гуманітарної допомоги, чи вони є наслідком комерційної угоди.

Компанія Iran Air опублікувала твіт того, як харчі завантажують в аеропорту іранського міста Шираз.

За словами пана Нушабаді, постачання харчів триватимуть доти, доки це буде потрібно.

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AFP цитує також іранську інформаційну службу Tasnim, яка повідомила, що до Катару невдовзі відбудуть три судна з 350 тоннами продуктів.

Іран відкрив свій повітряний простір для катарських авіаліній по тому, як Саудівська Аравія, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати закрили своє небо для авіаліній Катару.