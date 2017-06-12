Розробника "Відьмака" шантажують через нову гру

Копирайт изображения CD Projekt Red Image caption Компанія CD Projekt найбільше відома завдяки грі "Відьмак"

Шантажисти вимагають викуп від розробника ігор CD Projekt Red за повернення викрадених файлів з інформацією про наступну гру студії.

У заяві CD Projekt зазначили, що зловмисники отримали доступ до дизайн-документів (детальний опис нової комп'ютерної гри. - Ред.) майбутньої гри "Кіберпанк 2077".

Шантажисти погрожують оприлюднити документи, якщо польська компанія не заплатить гроші. Розмір викупу невідомий.

У компанії заявили, що не збираються виконувати вимоги крадіїв.

Там додали, що викрадені документи є застарілими і загалом не дають інформацію про поточний стан розробки гри.

Наразі не зрозуміло, яким чином шантажистам вдалось отримати доступ до документів.

Компанія CD Projekt, відома завдяки серії ігор "Відьмак", не оприлюднювала жодної додаткової інформації щодо крадіжки файлів. У компанії заявили, що повідомили поліції про вимоги.

Студія оголосила про роботу над новою кіберпанк-грою у 2012 році.

Гру "Кіберпанк 2077" планують випустити у 2021 році, однак точна дата релізу наразі невідома.

На думку експерта з комп'ютерної безпеки Грема Клалі, рішення компанії CD Projekt не платити шантажистам заслуговує на повагу.

"Якщо шантажистам платити, це може їх спонукати коїти нові злочини, що може загрожувати не лише вашій, але й іншим компаніям", - каже він.

За словами пана Клалі, цьому інциденту передувала низка інших подібних злочинів.

Минулого місяця група під назвою Dark Overlord намагалась шантажувати компанію Netflix, погрожуючи оприлюднити нові серії популярного телесеріалу.