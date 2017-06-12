Землетрус у Туреччині: поштовхи відчули в Стамбулі та Афінах

Копирайт изображения MANOLIS LAGOUTARIS Image caption У Пломарі на грецькому острові Лесбос були пошкоджені будівлі в старих кварталах

Потужний землетрус стався в Егейському морі неподалік від західного узбережжя Туреччини і грецького острова Лесбос. Мешканці Стамбула й Афін відчули поштовхи.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,3 розташовувався в 5 кілометрах на південь від грецького міста Пломарі, розташованого на південному краю Лесбосу.

Як повідомив мер Пломарі, в центрі міста були пошкоджені деякі будівлі. Даних про жертви і постраждалих наразі не надходило.

Греція і Туреччина розташовуються на лініях геологічних розломів, і землетруси в цих місцях досить часті.

"Струс був і справді сильним. Все в моїй клініці почало дико трястися і розгойдуватися, ми з пацієнтами відразу вискочили на вулицю, - розповів агентству Reuters Дідем Еріс, 50-річний стоматолог у прибережному турецькому місті Ізмірі. - Нам, жителям Ізміра, зовсім не звикати до землетрусів, але цього разу все було по-іншому. Я ще подумав, що, можливо, зараз ми загинемо".

Користувачі соціальних мереж, які живуть у західній Туреччині, повідомляють про сильне і тривале тремтіння землі під собою, після чого почалися поштовхи, які відчувалися по всьому регіону Егейського моря.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Мешканців турецького Ізміра закликали покинути будівлі

"У наступні години, дні і тижні нам доведеться пережити низку повторних поштовхів", - каже керівник обсерваторії Канділі в Стамбулі Халюк Озенер.

За попередніми даними, в двох містах на грецькому острові Лесбос були пошкоджені будівлі в старовинних районах. Кілька місцевих жителів поскаржилися на невеликі травми.

За останні десятиліття в Греції і Туреччині занотовано десятки підземних поштовхів.

В результаті руйнівного землетрусу магнітудою 6,0 в Туреччині в березні 2010 року загинула щонайменше 51 людина.

У 1999 році землетрус магнітудою 7,6 спустошив турецьке місто Ізміт.

Загинули понад 17 000 осіб, понад півмільйона залишилися без даху над головою.