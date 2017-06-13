ООН про Донбас: 10 тис. загиблих, тортури і безкарність

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Конфлікт на Донбасі триває без видимої перспективи завершення, йдеться у новій доповіді ООН.

Від початку боїв на сході України загинули щонайменше 10 090 людей, серед них 2 777 цивільних.

По обидва боки лінії зіткнення застосовують тортури, вказують в доповіді ООН

"Зберігалася практика застосування тортур: були задокументовані нові інциденти. Викликає занепокоєння, що неефективне розслідування катувань вкорінює почуття безкарності", - йдеться у документі.

Тільки за період з лютого до травня 2017 року Моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 36 смертей та 157 поранень серед цивільних.

Загалом з початку конфлікту поранено 23 966 людей.

При цьому в ООН такі оцінки щодо загиблих і поранених називають стриманими і зазначають, що вони базуються лише на наявних наразі даних, а реальні цифри, імовірно, вищі.

Копирайт изображения facebook.com/ato.news Image caption Доповідь рекомендує скасувати положення, які змушують пенсіонерів, що проживають у так званих "республіках", реєструватися в якості внутрішньо переміщених для отримання пенсії

Понад 1,6 млн. осіб стали внутрішньо переміщеними особами, а близько 3 млн. людей залишилися на територіях, контрольованих озброєними групами. Серед цих людей наростає відчай і тривога.

В ООН заявляють, що сторони збройного конфлікту неодноразово порушували угоди про припинення вогню.

В організації твердять про нові випадки незаконного позбавлення волі, зникнень та викрадень, зокрема на території, контрольованій бойовиками. У низці таких справ родини жертв не мали доступу до затриманих.

У доповіді також повідомляють, що вперше з моменту анексії Криму 12 осіб, ув'язнених до початку конфлікту, передали на материкову частину України. Моніторингова місія ООН провела інтерв'ю з цими людьми і задокументувала серйозні порушення права на фізичну і психічну недоторканність, яких вони зазнали в тюрмах в Криму, а також у Росії, "куди їх перевели всупереч нормам міжнародного гуманітарного права".

"Слідство у таких резонансних справах, як вбивство протестувальників на Майдані та насильство 2 травня 2014 року в Одесі, видається вибірковим. Минуло три роки, втім жоден з високопосадовців, причетних до цих вбивств та насильницьких смертей, досі не був притягнутий до відповідальності", - заявили в ООН.

Там також занепокоєні розвитком паралельних структур на територіях, яку контролюють озброєні групи. Моніторингова місія з прав людини задокументувала низку порушень принципів справедливого суду, а також права на свободу та недоторканність.

Висновки доповіді ООН ґрунтуються на інтерв'ю із 252 свідками і жертвами порушень прав людини, а також на спостереженнях під час моніторингових візитів по обидва боки від лінії зіткнення.