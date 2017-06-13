Панама розірвала зв'язки з Тайванем на користь Пекіна

Копирайт изображения China News Service Image caption В останні роки Китай збільшив інвестиції в економіку Панами

Панама розірвала дипломатичні відносини з Тайванем, встановивши натомість відносини з Китаєм.

Уряд цієї латиноамериканської республіки повідомив, що "є лише один Китай", і Тайвань є його частиною.

Тайвань у відповідь висловив "гнів і жаль" та звинуватив Панаму в "залякуванні".

Пекін вважає, що Тайвань, який називає себе Китайської республікою, повинен входити до складу КНР. Визнання Тайваню частиною Китаю - обов'язкова умова для встановлення дипломатичних відносин з Китаєм.

Зараз усього кілька десятків країн підтримують зв'язки з Тайванем, а не з Пекіном, і Панама стала країною, яка змінила позицію.

У грудні минулого року африканська острівна держава Сан-Томе і Принсіпі зробила такий самий крок. Тепер лише 20 країн мають дипломатичні відносини з Тайванем.

В останні роки Китай збільшив інвестиції в економіку Панами, де розташований важливий для морських транспортних перевезень Панамський канал.

Тайвань наполягає, що саме у них перебуває справжній уряд Китаю, а Китайська Народна Республіка під управлінням Пекіна - це територія, окупована комуністами в результаті громадянської війни, що закінчилася 1950 року.

Саме Китайська республіка (а не КНР) була одним із засновників Організації об'єднаних націй і постійним членом Ради Безпеки ООН до 1971, після чого це місце віддали Пекіну, а Тайвань втратив членство в ООН.