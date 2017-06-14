У Бельгії засудили батьків, які годували немовля рослинним молоком

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Бельгійський суд виніс вирок батькам немовляти, яке померло після того, як його годували рослинним молоком.

Подружжя з міста Беверен визнали винним у ненавмисному вбивстві і присудили шість місяців в'язниці умовно.

Семимісячний Лукас на момент смерті важив лише 4,3 кілограма. Він був зневоднений і виснажений.

Його батьки є власниками магазину здорового харчування. Упродовж чотирьох місяців вони годували дитину сумішшю, зробленою з вівса, гречки, рису та кіноа.

Матір не мала грудного молока, а дитина відмовлялася від молочної суміші.

Лукас помер на шляху до лікарні у червні 2014 року - після того, як лікар-гомеопат порадив викликати швидку.

Рослинному молоку бракує поживних речовин, необхідних малюкові на першому році життя.

Батьки сказали, що вибрали цей варіант харчування, бо Лукас, на їхню думку, не переносив лактози і глютену.

Адвокат заявив суду, що матір дбала про дитину, зокрема, вставала кілька разів за ніч, аби її погодувати.