У США розслідують "перешкоджання слідству" з боку Трампа

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Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер розслідує справу щодо можливого перешкоджання слідству з боку президента США Дональда Трампа, повідомляє видання Washington Post.

За інформацією газети, яка цитує чиновників на правах анонімності, троє старших працівників розвідки погодилися поспілкуватися зі слідчими пана Мюллера.

Дональд Трамп досі не прокоментував ці повідомлення. Однак юристи президента кажуть, що витік інформації ФБР у газету є "обурливим, недопустимим і незаконним".

Міністерство юстиції США призначило Роберта Мюллера для розслідування можливого втручання Росії в нещодавню президентську кампанію в США.

Президент Трамп неодноразово заперечував зв'язок з Росією, називаючи розслідування цієї справи "полюванням на відьом".

Газета каже, що троє чиновників, які готові поспілкуватися зі слідчими, це голова національної розвідки Деніель Коатс, голова Агенції національної безпеки Майк Роджерс та його заступник Річард Роджерс.

За повідомленням видання, такі розмови відбудуться уже цього тижня.

Копирайт изображения Reuters Image caption Роберт Мюллер розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію в США

Анонімне джерело повідомило газеті, що перешкоджання розслідуванню почалося після того, як президент США звільнив очільника Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі.

Пан Комі керував розслідуванням зв'язків екс-радника американського президента з нацбезпеки Майкла Флінна з Росією. За заявою Білого дому, рішення пана Трамп щодо звільнення Джеймса Комі ґрунтувалося на рекомендаціях генерального прокурора Джеффа Сешнса і його заступника Рода Розенстайна.

Опозиція розкритикувала рішення президента і звинуватила його в спробі вплинути на розслідування.

Дональд Трамп став другим в історії США головнокомандувачем, який звільнив свого керівника ФБР. У 1993 році тодішній президент США Білл Клінтон відправив у відставку голову ФБР Вільяма Сешнса.