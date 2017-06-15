Путін: економічна криза подолана

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що економічна криза в країні поступово минає й країна переходить до економічного зростання.

Про це Володимир Путін заявив під час традиційної "прямої лінії", яка відбувається вже п'ятнадцятий раз.

"Рецесія в російській економіці подолана, ми перейшли до періоду зростання", - наполягає Володимир Путін.

За його словами, три квартали поспіль у Росії фіксують ріст ВВП.

"Скромний, але є. Росте промислове виробництво - 0,7% за перший квартал", - додав президент Росії.

Він також вказав на ріст продажу автомобілів, іпотечних кредитів, зростання несировинного експорту та рекордно низьку інфляцію.

"Все це загалом дає можливість сказати, що криза подолана", - запевнив Володимир Путін.

З 2014 року Росія перебуває під економічними санкціями через анексію Криму та участь у конфлікті на Донбасі.

Росія заперечує участь своїх військ у конфлікті на сході України.

Санкції допомогли?

Пан Путін прокоментував продовження західних санкцій проти Росії.

Він заявив, що для розширення санкцій США зараз немає реальних причин.

"Не було б Криму, вигадали б інші причини для стримування Росії", - запевнив Путін, що західні країни завжи шукають приводи, а не реальні причини.

"У санкцій є плюси - ми вимушені включити мізки та таланти, а не тільки користуватись нафтодоларами", - каже пан Путін.

Він стверджує, що через санкції почався ріст у низці галузей економіки.

"Але, якщо санкції проти нас будуть знімати, то ми теж будемо це робити", - додав президент Росії.