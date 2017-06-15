Опитування: програми у смартфонах змушують витрачати більше

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людям стало так зручно витрачати гроші, що вони перестають стежити за витратами

Як свідчать дані опитування, програмне забезпечення для мобільних телефонів робить процес оплати товарів і послуг занадто простим.

Це змушує витрачати більше і шкодять фінансовому добробуту - так вважає третина опитаних британців.

Опитування провела Програма виплати компенсацій вкладникам фінансових організацій.

Опитані британці визнали, що вбудована у програми зручна система оплати помітно полегшує процес покупки, внаслідок чого людина легше розлучається з грошима і перестає стежити за витратами.

Дві три респондентів пояснили, що завдяки мобільним застосункам їм стає легше витрачати гроші на покупки, в тому числі просто лежачи в ліжку зранку або наприкінці дня.

Опитування також вказало на те, що жінки за допомогою мобільних витрачають більше за чоловіків. В середньому за допомогою програм жінка витрачає приблизно 167 доларів на місяць, тоді як чоловік - приблизно 147 доларів.

Чоловіки зазвичай витрачають гроші на азартні ігри, подорожі, спілкування, розваги та музику. Жінки віддають перевагу програмам для шопінгу і доставки їжі.

Експерти, що проводили опитування, пояснюють: за допомогою смартфонів можна зробити покупку, просто торкнувшись пальцем екрану. Внаслідок цього у людини залишається менше часу, ніж у магазині, на те, щоб обміркувати купівлю.

Ще одне опитування, проведене банком Nationwide, вказало, що людям стає дедалі комфортніше використовувати біометричні дані, оплачуючи товари та послуги.

У дослідженні компанії наводять думку футуролога Яна Пірсона, який впевнений, що незабаром оплата стане ще більш зручною завдяки розвитку технологій розпізнавання жестів і голосу.