Опитування: програми у смартфонах змушують витрачати більше
Як свідчать дані опитування, програмне забезпечення для мобільних телефонів робить процес оплати товарів і послуг занадто простим.
Це змушує витрачати більше і шкодять фінансовому добробуту - так вважає третина опитаних британців.
Опитування провела Програма виплати компенсацій вкладникам фінансових організацій.
Опитані британці визнали, що вбудована у програми зручна система оплати помітно полегшує процес покупки, внаслідок чого людина легше розлучається з грошима і перестає стежити за витратами.
Дві три респондентів пояснили, що завдяки мобільним застосункам їм стає легше витрачати гроші на покупки, в тому числі просто лежачи в ліжку зранку або наприкінці дня.
Опитування також вказало на те, що жінки за допомогою мобільних витрачають більше за чоловіків. В середньому за допомогою програм жінка витрачає приблизно 167 доларів на місяць, тоді як чоловік - приблизно 147 доларів.
Чоловіки зазвичай витрачають гроші на азартні ігри, подорожі, спілкування, розваги та музику. Жінки віддають перевагу програмам для шопінгу і доставки їжі.
Експерти, що проводили опитування, пояснюють: за допомогою смартфонів можна зробити покупку, просто торкнувшись пальцем екрану. Внаслідок цього у людини залишається менше часу, ніж у магазині, на те, щоб обміркувати купівлю.
Ще одне опитування, проведене банком Nationwide, вказало, що людям стає дедалі комфортніше використовувати біометричні дані, оплачуючи товари та послуги.
У дослідженні компанії наводять думку футуролога Яна Пірсона, який впевнений, що незабаром оплата стане ще більш зручною завдяки розвитку технологій розпізнавання жестів і голосу.