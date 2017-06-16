Росія заявила про ймовірне вбивство лідера "ІД" в Сирії

Копирайт изображения Reuters Image caption Лідер угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді

Лідера угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді, можливо, вбили в Сирії в результаті російського авіаудару, заявило Міністерство оборони Росії.

Лідер угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді, можливо, вбитий в Сирії в результаті російського авіаудару, заявило Міністерство оборони Росії.

За заявою російського військового відомства, аль-Багдаді, ймовірно, був убитий в результаті авіаудару неподалік від міста Ракка. Удару завдали по будівлі, в якій відбувалася зустріч лідерів угруповання.

"За інформацією, яка перевіряється по різних каналах, на зустрічі також був присутній лідер "ІД" Ібрагім Абу Бакр аль-Багдаді, який був знищений в результаті удару", - йдеться в повідомленні міноборони.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про смерть лідера "ІД", але ця інформація ніколи не підтверджувалася.

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" заборонене в низці країн.