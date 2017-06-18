Лісові пожежі у Португалії: десятки жертв

Копирайт изображения PA Image caption Попежники продовжують боротися проти вогню, який шириться одразу у кількох напрямках

Кількість жертв лісових пожеж у Португалії зросла до 62 людей людей. Більшість з них загинули у вогняній пастці, коли їхні автомобілі заблокував вогонь на дорозі.

За словами влади, 30 тіл виявили в обгорілих автомобілях, які прямували в бік основної траси. 17 мертвих людей знайшли на дорозі неподалік покинутих машин: судячи з усього, вони намагалися прорватися через палаючий ліс пішки. Ще 11 людей загинули в селищі Педроган-Гранді неподалік міста Коїмбра.

Тіла ще кількох людей знайшли у різних місцях.

"Число загиблих ще може збільшитися", - попередив голова уряду Антоніу Кошта, виступаючи у штаб-квартирі служби цивільної оборони, передає агенція AFP.

Серед загиблих четверо дітей.

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Понад 60 людей, у тому числі пожежники, отримали опіки різної тяжкості. Серед постраждалих також восьмирічна дівчинка, яку пожежники знайшли одну - вона бігала вздовж охопленої вогнем лісосмуги.

Незважаючи на те, що на боротьбу з вогнем кинуті сотні пожежних машин, авіація, тисячі пожежників і рятувальників, взяти ситуацію під контроль поки що не вдається.

Прем'єр-міністр назвав те, що відбувається "великою трагедією".

Копирайт изображения EPA Image caption Будинок у вогні в Педроган-Гранді

Мер одного з населених пунктів раніше сказав журналістам, що пожежників не вистачає.

Вогонь поширюється із великою швидкістю, рухаючись одночасно з чотирьох напрямків, повідомив секретар з питань внутрішніх справ Жорже Гомеш.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пожежники кажуть, що вогонь розповсюджується із великою швидкістю

Президент країни Марселу Ребелу ді Соза вирушив у район лиха, щоб зустрітися із сім'ями загиблих. Він заявив, що пожежники зробили "все, що могли".

У кількох регіонах Португалії спека в останні дні перевищувала 40 градусів.

Лісові пожежі часто відбуваються в Португалії, проте найчастіше в серпні, коли сухо і спекотно. Рік тому пожежу гасили понад чотири тисячі рятувальників і 26 літаків.

У минулі роки від пожеж найбільше страждала північна, лісиста частина Португалії.