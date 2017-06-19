У Лондоні фургон в'їхав у натовп, є жертви
На півночі Лондона в районі Фінсбері-парк фургон врізався у натовп парафіян місцевої мечеті, які поверталися з вечірньої молитви. Поліція повідомляє, що одна людина померла на місці від отриманих травм, ще вісім були травмовані.
48-річного водія машини арештували.
Поліція розслідує подію, намагаючись встановити, був наїзд навмисним чи випадковим. Місце інциденту оточили озброєні правоохоронці.
Кінець Рамадану
Зазначається, що більшість постраждалих якраз вийшли з мечеті після вечірньої молитви
Глава Мусульманської ради Великої Британії Харун Рашид Хан написав у Twitter, що водій навмисно наїхав на людей, які виходили з мечеті після вечірньої молитви у священний для мусульман місяць Рамадан.
Він також уточнив, що наїзд відбувся не біля самої мечеті, а поруч з мусульманським центром соціальної допомоги, за кілька десятків метрів від мечеті.
Очевидці розповідають, що поліцейські прибули на місце першими і стали надавати допомогу постраждалим ще до того, як під'їхали машини швидкої допомоги.
Інцидент у Фінсбері-парк стався наприкінці місяця Рамадан - дев'ятого у мусульманському календарі. Він вважається священним для мусульман. Протягом усього місяця вони у денний час дотримуються посту - відмовляються від їжі, куріння і розваг.