У Лондоні фургон в'їхав у натовп, є жертви

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція встановлює, чи водій фургону здійснив наїзд спеціально

На півночі Лондона в районі Фінсбері-парк фургон врізався у натовп парафіян місцевої мечеті, які поверталися з вечірньої молитви. Поліція повідомляє, що одна людина померла на місці від отриманих травм, ще вісім були травмовані.

48-річного водія машини арештували.

Поліція розслідує подію, намагаючись встановити, був наїзд навмисним чи випадковим. Місце інциденту оточили озброєні правоохоронці.

Кінець Рамадану

Копирайт изображения Reuters Image caption Це не перший подібний інцидент у Лондоні за останні місяці

Зазначається, що більшість постраждалих якраз вийшли з мечеті після вечірньої молитви

Глава Мусульманської ради Великої Британії Харун Рашид Хан написав у Twitter, що водій навмисно наїхав на людей, які виходили з мечеті після вечірньої молитви у священний для мусульман місяць Рамадан.

Він також уточнив, що наїзд відбувся не біля самої мечеті, а поруч з мусульманським центром соціальної допомоги, за кілька десятків метрів від мечеті.

Очевидці розповідають, що поліцейські прибули на місце першими і стали надавати допомогу постраждалим ще до того, як під'їхали машини швидкої допомоги.

Інцидент у Фінсбері-парк стався наприкінці місяця Рамадан - дев'ятого у мусульманському календарі. Він вважається священним для мусульман. Протягом усього місяця вони у денний час дотримуються посту - відмовляються від їжі, куріння і розваг.