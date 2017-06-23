У п'ятницю почнуть вивозити сміття зі Львова - Зубко
З п'ятниці, 23 липня, у Львові почнуть вивозити сміття, повідомив у Facebook віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
"Нагромаджені 6 500 тонн відходів розпочнуть вивозити зі сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені у попередньо підписаному меморандумі", - написав пан Зубко.
За його словами, перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж двох тижнів.
Раніше через кризу з вивезенням сміття у місті керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування, заявивши про "знущання над містом" з боку "держави в особі центральної влади".
- Березюк оголосив голодування через львівське сміття
- Зі Львова немає куди вивезти 8,5 тис. тонн сміття - Садовий
Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що зі Львова немає куди вивезти 8,5 тис. тонн сміття.
Львівська міська влада звернулася до президента і прем'єра з проханням зарадити ситуації.
Наприкінці травня минулого року на звалищі, куди звозили відходи зі Львова, сталась велика пожежа. Тоді загинули троє пожежників та еколог.
Після пожежі Львів припинив вивозити сміття в Грибовичі.