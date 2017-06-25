У Ємені зафіксовано найбільший у світі спалах холери

Копирайт изображения EPA Image caption Хвороба поширилася на всі регіони країни, кажуть в ООН

200 тисяч людей у Ємені, за оцінками лікарів, є хворими на холеру, повідомляє ООН. Від хвороби вже померло близько 1,3 тис. єменців, четверть з них - діти.

У спільній заяві Дитячого фонду ООН UNICEF та Всесвітньої організації охорони здоров'я кажуть, що Ємен зіткнувся з наймасштабнішим спалахом цього захворювання у світі за останні роки.

У середині травня в ООН повідомляли про 51 померлого від холери.

"Всього за два місяці холера поширилася в усіх регіонах цієї країни, яка страждає від війни", - йдеться в заяві ВООЗ і UNICEF.

Кількість випадків захворювання продовжує зростати. За оцінками ООН, до кінця серпня кількість хворих сягне 300 тисяч.

За даними ВООЗ, кожен день в Ємені реєструється по п'ять тисяч нових випадків захворювання на холеру.

Копирайт изображения EPA Image caption Лікарні в Ємені переповнені, хворих розміщують на вулиці в наметах

Холера - гостра кишкова інфекція, що супроводжується ураженням тонкого кишківника, блювотою, швидкою втратою організмом рідини з розвитком різного ступеня обезводнювання аж до смерті.

Як правило, зараження відбувається через вживання брудної води, при купанні у забруднених водоймах, під час умивання, а також при митті посуду зараженою водою. Також зараження може відбуватися при вживанні інфікованої їжі. Крім того, холерні вібріони можуть переноситися мухами.

Найчастіше холера поширюється на територіях з поганими санітарно-гігієнічними умовами.

Система водопостачання в Ємені була фактично зруйнована за два роки війни між повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, і урядовою армією, що отримує підтримку коаліції на чолі з Саудівською Аравією.

Лікарні країни переповнені. Крім того, багато людей страждає від недоїдання через перебої з постачаннями харчування.

За час конфлікту, який почався у 2014 році, в країні перестали працювати близько половини установ охорони здоров'я. Близько 7,6 млн людей живуть в областях, де немає доступу до чистої питної води.

Недостатнє харчування, обмежений доступ до чистої питної води, погані санітарно-гігієнічні умови та відсутність лікарської допомоги - все це призвело до поширення різних інфекцій в Ємені.

ООН направляє в країну своїх співробітників, завдання яких - пояснити місцевому населенню, як в умовах, що склалися, можна захистити себе і дітей від інфекцій.

За даними ООН, наразі термінової гуманітарної допомоги потребують 18,8 млн жителів Ємену - це майже 70% населення країни. Ще майже 7 млн людей перебувають на межі голоду.