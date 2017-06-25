Жінку в США обвинувачують у смерті дітей в машині на спеці

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Мешканці Техасу висунули звинувачення у смерті двох її дітей, які були кілька годин зачинені в автомобілі на спеці.

За словами поліції, 24-річна Синтія Марія Рендольф визнала, що закрила дітей в машині, щоб "дати урок" своїй дворічній дочці Джулієт, яка відмовилася залишати автомобіль.

Джулієт і її 16-місячний брат Кавана померли близько п'ятої години вечора 26 травня. Температура повітря у цей час була близько 35,5 градусів за Цельсієм.

Машина перебувала поруч з будинком пані Рендольф недалеко від озера Уетерфорд, повідомили в поліції.

Там також відзначили, що у ході численних допитів Синтія Рендольф розповіла кілька версій подій, які привели до смерті її дітей.

У її перших свідченнях йшлося, що діти самі залізли до машини і замкнулися зсередини.

Пані Рендольф також сказала, що, виявивши їх, намагалася врятувати дітей і розбила вікно автомобіля.

Але у підсумку вона зізналася, що опівдні діти гралися в машині. Коли Джулієт відмовилася виходити з автомобіля, Синтія Рендольф закрила двері, щоб "дати дочці урок", і думала, що Джулієт зможе вибратися з машини сама, коли буде готова, а також випустить свого брата.

Після цього, стверджують у поліції, матір пішла у будинок, покурила марихуану і заснула на 2-3 години.

Пані Рендольф також визнала, що розбила вікно, щоб представити подію як нещасний випадок.

У п'ятницю жінку заарештували.