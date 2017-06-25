Поліція Стамбула розігнала учасників гей-прайду

Копирайт изображения EPA Image caption У районі площі Таксім поліцейських було більше, ніж демонстрантів

Поліція у Стамбулі розігнала учасників несанкціонованого маршу за права ЛГБТ.

Організатори демонстрації заявляли, що марш відбудеться, попри заборону міської влади.

Невеликі групи людей збиралися на підходах до площі Таксім, але поліції було більше, аніж демонстрантів.

Копирайт изображения EPA Image caption Деяких демонтрантів затримали

Поліція заарештувала кількох людей, а потім застосувала гумові кулі, аби розігнати активістів.

Влада Стамбулу третій рік поспіль забороняє гей-парад, бо начебто на учасників можуть напасти прихильники правих ідеологій.

На відміну від більшості ісламських країн, у Туреччині гомосексуальність не забороняють.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його партія заявляє, що підтримує світську модель Туреччини.

Він, однак, також підтримує право турків відкрито висловлювати свої релігійні переконання.