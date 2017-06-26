Копирайт изображения Rex Features Image caption Ед Ширан зазвичай виступає один

Ед Ширан - хедлайнер "Гластонбері" - виступив на головній Пірамідальній сцені фестивалю всього через шість років після свого дебюту на одній із найменших сцен.

У 2011 році поп-музикант грав для "близько 500 людей". А цієї неділі він закрив головний музичний захід Британії, пише музичний кореспондент BBC Марк Севедж.

Наступного року "Гластонбері" не проводитимуть, а отже, до наступного фестивалю лишилося близько 730 днів.

Ед Ширан привабив значно молодшу аудиторію, ніж хедлайнери п'ятниці та суботи - Radiohead і Foo Fighters.

26-річний співак зізнався, що "дуже нервував, але був радий" бути на сцені.

Він закликав аудиторію співати разом із ним і сказав, що мета вечора - "зірвати голоси". "Я свій теж збираюся зірвати", - додав він.

Але під час динамічної композиції Take It Back глядачі не зовсім за ним встигали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ширан привабив до Пірамідальної сцени молоду аудиторію

Музикант, як завжди, виступав без гурту, використовуючи спеціальну педаль-лупер.

Це створило проблеми під час виконання Bloodstream, коли гітара вибилася з мелодії, але в цілому звук вражав.

Серед інших виразних моментів було виконання The A-Team, коли тисячі глядачів підняли підсвічені телефони.

Ширан також виконав пісню про свою бабусю. Цей момент міг би здатися "приторним", але збоку на сцені за цим спостерігав його дідусь - і це спрацювало.

У цьому секрет Ширана. Його музика може здаватися сентиментальною, але Ширан продає її з тією щирістю, яка руйнує бар'єр між митцем і аудиторією.

І він однозначно потрапляє в унісон з молоддю.

А для "Гластонбері" це важливо: люди до 30 років - це та категорія, яка потрібна фестивалю, щоби поповнювати аудиторію.

Ось чому цього року туди приїхали більше поп-виконавців, ніж завжди.

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На фестивалі виступили також Royal Blood, Courteeners, Foo Fighters, The Jacksons, Radiohead і The Killers.

Останні дали таємне шоу на сцені Джона Піла ввечері в неділю.

"Кажуть, на сцені Піла грають двічі за свою кар'єру - коли ти піднімаєшся, і коли йдеш вниз", - сказав фронтмен Брендон Флаверс.

Чи не найбільше глядачів на Пірамідальній сцені за вікенд зібрали Bee Gee Barry Gibb і фанкова група Chic, перетворивши збіговисько на аналог знаменитого нічного клубу "Студія 54".

А гурт Haim буквально поставив аудиторію Іншої сцени на коліна.

Група, яка представляла пісні з нового альбому, закликала глядачів танцювати все нижче і нижче - поки вони не лягли на землю.