Ед Ширан закрив фестиваль Гластонбері-2017
Ед Ширан - хедлайнер "Гластонбері" - виступив на головній Пірамідальній сцені фестивалю всього через шість років після свого дебюту на одній із найменших сцен.
У 2011 році поп-музикант грав для "близько 500 людей". А цієї неділі він закрив головний музичний захід Британії, пише музичний кореспондент BBC Марк Севедж.
Наступного року "Гластонбері" не проводитимуть, а отже, до наступного фестивалю лишилося близько 730 днів.
Ед Ширан привабив значно молодшу аудиторію, ніж хедлайнери п'ятниці та суботи - Radiohead і Foo Fighters.
26-річний співак зізнався, що "дуже нервував, але був радий" бути на сцені.
Він закликав аудиторію співати разом із ним і сказав, що мета вечора - "зірвати голоси". "Я свій теж збираюся зірвати", - додав він.
Але під час динамічної композиції Take It Back глядачі не зовсім за ним встигали.
Музикант, як завжди, виступав без гурту, використовуючи спеціальну педаль-лупер.
Це створило проблеми під час виконання Bloodstream, коли гітара вибилася з мелодії, але в цілому звук вражав.
Серед інших виразних моментів було виконання The A-Team, коли тисячі глядачів підняли підсвічені телефони.
Ширан також виконав пісню про свою бабусю. Цей момент міг би здатися "приторним", але збоку на сцені за цим спостерігав його дідусь - і це спрацювало.
У цьому секрет Ширана. Його музика може здаватися сентиментальною, але Ширан продає її з тією щирістю, яка руйнує бар'єр між митцем і аудиторією.
І він однозначно потрапляє в унісон з молоддю.
А для "Гластонбері" це важливо: люди до 30 років - це та категорія, яка потрібна фестивалю, щоби поповнювати аудиторію.
Ось чому цього року туди приїхали більше поп-виконавців, ніж завжди.
На фестивалі виступили також Royal Blood, Courteeners, Foo Fighters, The Jacksons, Radiohead і The Killers.
Останні дали таємне шоу на сцені Джона Піла ввечері в неділю.
"Кажуть, на сцені Піла грають двічі за свою кар'єру - коли ти піднімаєшся, і коли йдеш вниз", - сказав фронтмен Брендон Флаверс.
Чи не найбільше глядачів на Пірамідальній сцені за вікенд зібрали Bee Gee Barry Gibb і фанкова група Chic, перетворивши збіговисько на аналог знаменитого нічного клубу "Студія 54".
А гурт Haim буквально поставив аудиторію Іншої сцени на коліна.
Група, яка представляла пісні з нового альбому, закликала глядачів танцювати все нижче і нижче - поки вони не лягли на землю.