Кількість жертв пожежі у Лондоні не встановлять до кінця року

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Остаточна кількість жертв пожежі у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower не буде відомою, принаймні, до кінця року, загиблими вважають 80 людей, повідомили в поліції.

Більшість жертв перебували у 23-х квартирах 129-квартирного будинку.

14 червня вогонь знищив 151 помешкання, більшість з них - квартири в багатоповерхівці, але постраждали також прилеглі будівлі.

Старший детектив Фіона Маккормак заявила, що точна кількість жертв буде відома лише тоді, коли закінчаться пошукові та рятувальні роботи у згорілому будинку.

Ті, кому вдалося врятуватися, а також родичі загиблих висловили розчарування ходом розслідування інциденту.

"Можу сказати, що ми вважаємо близько 80 людей або мертвими, або, на жаль, такими, що зникли безвісти, і я мушу припускати, що вони мертві", - сказала пані Маккормак.

Вона додала: "Я не хочу, щоб там були приховані жертви, ми хочемо зрозуміти справжню людську ціну цієї трагедії".

За словами детектива, офіцери намагаються підготувати деякі родини до того, що тіла їхніх родичів можуть ніколи не знайти.

Квартири повністю вигоріли всередині, додала вона.

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Деяких жертв вдалося ідентифікувати за допомогою дзвінків про пожежу, 26 з них надійшло з тих 23 квартир, у яких, як вважається, загинуло найбільше людей.

Ці квартири розташовані між 11 та 23 поверхами Grenfell Tower.

"Мушу відзначити, що ніхто з цих квартир не врятувався, йдеться як про їх мешканців, так і про їхніх відвідувачів", - сказала Фіона Маккормак.

Попередньо кількість жертв пожежі у лондонській багатоповерхівці оцінюють у 79 осіб.

Пожежа у 24-поверховому житловому будинку на заході Лондона почалася 14 червня.

За свідченнями очевидців, вогонь швидко поширився вверх будівлею після загоряння облицювання фасаду.

Слідство вважає, що під час торішнього ремонту Гренфелл-тауер компанія-підрядник облицювала будівлю не вогнестійкими, а дешевшими панелями з пластиковою основою, яка швидко загоряється.